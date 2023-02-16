У свою чергу, бразилець втомився від критики.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
16 лютого 2023, 14:36
Неймару набридла постійна критика, повідомляє журналіст Адрієн Греньє.
За його інформацією, бразилець втомився від постійної критики, яку він зазнає з моменту переходу до ПСЖ. У зв'язку з цим він ставить питання про майбутнє – зокрема, він з минулого літа знає про бажання Челсі підписати його.
Зазначається, що відхід Неймара – одна з головних цілей керівництва ПСЖ.
Цього сезону у 31-річного форварда 17 голів та 16 результативних передач у 28 матчах сезону за ПСЖ.