Франция

У свою чергу, бразилець втомився від критики.

Неймару набридла постійна критика, повідомляє журналіст Адрієн Греньє.

За його інформацією, бразилець втомився від постійної критики, яку він зазнає з моменту переходу до ПСЖ. У зв'язку з цим він ставить питання про майбутнє – зокрема, він з минулого літа знає про бажання Челсі підписати його.

Зазначається, що відхід Неймара – одна з головних цілей керівництва ПСЖ.

Цього сезону у 31-річного форварда 17 голів та 16 результативних передач у 28 матчах сезону за ПСЖ.