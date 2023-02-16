Франция

Фахівець залишається на своїй посаді, проте чи на довго?

Як раніше повідомлялось, керівники французького ПСЖ обговорюють звільнення головного тренера Крістофа Галтьє.

Чутки про звільнення Галтьє з'явились після того, як ПСЖ поступився Баварії у першій грі. Ця поразка стала третьою поспіль для них.

Катарські керівники хотіли би бачити на чолі ПСЖ Зінедіна Зідана. Вони мріють про те, щоб француз, який так багато виграв із Реалом, керував їх клубом.

Проте в клубі також тримають варіант із поверненням у клуб Томаса Тухеля, який очолював столичну команду з 2018 по 2020 рік.

Перед другою грою із мюнхенцями ПСЖ зіграє три матчі у Лізі 1 — проти Лілля, Марселя та Нанту.