Франция

Колектив Крістофа Галтьє зміг здобути три бали завдяки голам Мбаппе, Неймара та Мессі.

У рамках центрального матчу 24 раунду французької Ліги 1 ПСЖ на Парк де Пренс приймав Лілль.

На 11 хвилині гри Кіліан Мбаппе забив шедевральний м'яч. Форвард обійшов декількох захисників у штрафному та з близької дистанції переграв воротаря Лілля. А вже за шість хвилин ПСЖ забив другий гол. Цього разу Вітінья зробив простріл у штрафний майданчик, де Неймару нічого не залишалось, окрім як переправити шкіряного у порожні ворота.

Лілль, який здавався розгубленим перші 20 хвилин, зміг зібратись силами. На 24 хвилині Бафод Діакіте головою змакнув навіс від Андре Гомеша.

На 58 хвилині гості отримали шанс відігратись та скористались ним. Джонатан Девід реалізував 11-метровий удар. А на 69 Лілль провчив парижан і вже повів у рахунку. І знову асистував Гомес, проте на цей раз результативного пострілу завдав Жонатан Бамба.

87 хвилина стала гольовою для господарів. Бернат, який ще у першому таймі змінив Мендеша, скинув на Мбаппе, а той оформив дубль. На 90+5 хвилині Ліонель Мессі приніс перемогу парижанам у дуже важкому поєдинку.

ПСЖ - Лілль 4:3

Голи: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Мессі, 90+5 — Діакіте, 24, Девід, 58, Бамба, 69

ПСЖ: Доннарумма — Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 31) — Верратті, Фабіан Руїс (Перейра, 75), Вітінья (Заїр-Емері, 75) — Мессі, Неймар (Екетіке, 51), Мбаппе.

Лілль: Шевальє — Діакіте (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Тіагу Джало — Кабелла (Балеба, 88), Андре, Андре Гомеш (Віргініус, 88), Гомес — Веа, Бамба, Девід.

Попередження: Верратті, Мбаппе, Бамба, Діакіте, Девід, Андре.