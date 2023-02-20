Франция

Представниця гравця прокоментувала стан свого клієнта.

Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма свого часу добряче побив горщики з керівництвом та вболівальниками Мілану через бажання приєднатись до французького Парі Сен-Жермен, де в підсумку опинився влітку 2021 року на правах вільного агента.

Однак рівень гейту з тих під стосовно 23-річного виконавця аж ніяк не зменшився, на що поскаржилась його агентка Рафаела Пімента в своєму останньому інтерв’ю.

"Джанлуїджі був гравцем турніру на чемпіонаті Європи-2020. Не просто найкращим воротарем, а саме найкращим гравцем. Це справжнє досягнення. У Але в ЗМІ неначе біполярний розлад стосовно нього, коли справа доходить оцінки його дій.

Інколи я чую: "Він найкращий у світі, без варіантів", але наступного дня Джіджі для них раптово стає "чортом".

Як мені здається, завжди потрібно або визначитись із власною точкою зору, або припинити ці маніпуляції", — заявила представниця гравця.

Доннарумма в поточному сезоні провів 33 матчі, пропустивши стільки ж м’ячів, але 11 разів відстоявши при цьому "на нуль".