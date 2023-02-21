Англієць може очолити гранд з Парижу замість француза.
Стівен Джеррард - Getty Images
21 лютого 2023, 17:30
Стівен Джеррард розглядається в якості заміни Галтьє у ПСЖ.
Про це повідомляє CaughtOffside.
Тренер парижан наразі не справляється з поставленими цілями у сезоні, клуб втратив багато очок у чемпіонаті, а в чемпіонській лізі в першому матчі поступився Баварії і ризикує вчетверте з 2018 року вилетіти з турніру на стадії 1/8 фіналу.
Вибір легендарного англійця виглядає доволі спірним, бо йому не вдалося продемонструвати прогрес з Астон Віллою та тренера було звільнено.
Проте статус й перспективність у контексті цієї галузі можуть стати головним фактором цього переходу.