Франция

Англієць може очолити гранд з Парижу замість француза.

Стівен Джеррард розглядається в якості заміни Галтьє у ПСЖ.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Тренер парижан наразі не справляється з поставленими цілями у сезоні, клуб втратив багато очок у чемпіонаті, а в чемпіонській лізі в першому матчі поступився Баварії і ризикує вчетверте з 2018 року вилетіти з турніру на стадії 1/8 фіналу.

Вибір легендарного англійця виглядає доволі спірним, бо йому не вдалося продемонструвати прогрес з Астон Віллою та тренера було звільнено.

Проте статус й перспективність у контексті цієї галузі можуть стати головним фактором цього переходу.