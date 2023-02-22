Франция

35-річний футболіст має намір продовжити кар'єру у нинішній команді.

Ліонель Мессі не збирається повертатися до Барселони та веде переговори з ПСЖ, повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, оточення аргентинця дало зрозуміти: Мессі адаптувався у Парижі, йому комфортно у місті, і це те місце, де він хотів би розвивати свою кар'єру.

Він хоче у хорошому стані підійти до Кубка Америки у 2024 році. Мессі веде переговори лише з ПСЖ та хоче залишитися.

Крім того, Мессі не веде переговорів із Барселоною.

Цього сезону на рахунку аргентинця 16 голів та 14 результативних передач у 27 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.