Це допомагає команді триматись біля зони єврокубків.
Паулу Фонсека, twitter.com/LOSC_EN
25 лютого 2023, 08:15
Напередодні Лілль домашнім матчем проти Бреста розпочав розіграш двадцять п’ятого туру французької Ліги 1.
"Доги" зуміли виграти несподівано складний для них поєдинок проти одного з претендентів на місце в зоні вильоту, що розпочинався з прикрого автоголу центрального захисник Тьягу Джало.
Однак у заключні пів години ігрового часу в колективу Паулу Фонсеки знайшлась гідна відповідь у вигляді голів Бафоде Діакіте та Александро.
Ці забиті м’ячі стали для команди колишнього головного тренера донецького Шахтаря 44 та 45 у поточному розіграші Ліги 1 відповідно, що дозволило колективу переписати історичне досягнення з результативності власного клубу.
Останнім керманичем, який досягав подібного показника з Ліллем, був іспанець Хосе Аррібас, який за 25 матчів сезону-1978/79 також привів "догів" до 45 забитих м’ячів у чемпіонаті.
Наразі Лілль іде п’ятим у турнірній таблиці, випереджаючи на одне очко колишнього суперника "гірників" за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, Ренн, та відстаючи на п’ять балів від Ланса.