Франция

Це допомагає команді триматись біля зони єврокубків.

Напередодні Лілль домашнім матчем проти Бреста розпочав розіграш двадцять п’ятого туру французької Ліги 1.

"Доги" зуміли виграти несподівано складний для них поєдинок проти одного з претендентів на місце в зоні вильоту, що розпочинався з прикрого автоголу центрального захисник Тьягу Джало.

Однак у заключні пів години ігрового часу в колективу Паулу Фонсеки знайшлась гідна відповідь у вигляді голів Бафоде Діакіте та Александро.

Ці забиті м’ячі стали для команди колишнього головного тренера донецького Шахтаря 44 та 45 у поточному розіграші Ліги 1 відповідно, що дозволило колективу переписати історичне досягнення з результативності власного клубу.

Останнім керманичем, який досягав подібного показника з Ліллем, був іспанець Хосе Аррібас, який за 25 матчів сезону-1978/79 також привів "догів" до 45 забитих м’ячів у чемпіонаті.

Наразі Лілль іде п’ятим у турнірній таблиці, випереджаючи на одне очко колишнього суперника "гірників" за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, Ренн, та відстаючи на п’ять балів від Ланса.