Франция

Керманич Лілля прокоментував успішну гру його команди.

У рамках двадцять п’ятого туру французької Ліги 1 напередодні Лілль на власному полі здолав Брест.

"Доги" забезпечили собі успіх завдяки голам Бафоде Діакіте та Александро в заключні пів години зустрічі, які були забиті у відповідь на прикрий автогол Тьягу Джало на самому початку зустрічі.

Головний тренер господарів поля та екс-керманич донецького Шахтаря Паулу Фонсека, якого вилучили за емоції в компенсований час, після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Було дуже, дуже важливо перемогти сьогодні, але це водночас було й дуже, дуже важко. Ми забили гол у відповідь із кутового, а потім у нас виникли труднощі в атаці, тому що Брест сильно захищався дуже низько. Проте ми заслуговували на перемогу.

Якість арбітрів у Франції доволі хороша. Але я не знаю, скільки хвилин ми грали сьогодні. Ми побачили під час чемпіонату світу, що рефері можуть додати 8 чи 10 хвилин додаткового часу, а то й більше. Люди купують квитки, щоб побачити виставу. Але те, що ми бачили сьогодні ввечері, не створює гарної реклами Лізі 1.

Я розумію, що арбітр не бачить певних моментів. Але чому їх не бачить VAR? Це важко прийняти. Публіка бачить, люди по телевізору бачать, але VAR нічого не бачить. У мене була дискусія з тренером Бреста, але я нічого не говорив на адресу арбітра й не розумію, чому санкції припали лише на одну сторону. Ми обоє нервували, це було природньо.

Наостанок, я хотів би дещо сказати. Кілька років тому я тренував та жив в Україні, працював у Шахтарі, а потім почалася війна. Я не можу забути людей, які продовжують страждати, і хочу присвятити їм цю перемогу", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Лілль гратиме лобовий матч у боротьбі за четверту сходинку на полі Ланса.