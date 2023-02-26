Франция

Колектив Крістофа Галтьє взяв реванш за поразку в Кубку Франції.

Французька Ліга 1 останніми роками отримує бодай-якусь інтригу тільки за умови появи проблем із здобуттям бажаних результатів у Парі Сен-Жермен, і саме за невдачами команди Крістофа Галтьє ми спостерігали останніми тижнями як внутрішній для столичного колективу арені, так і на зовнішній. Мюнхенська Баварія поставила під сумнів участь представника Франції в наступних раундах Ліги чемпіонів УЄФА, а на внутрішній арені вишукувалась черга з претендентів на те, аби посунути ПСЖ із першої сходинки турнірної таблиці.

Ось тільки Монако програло свій матч цими вихідними, Ланс зіграв унічию, і залишалось дізнатись лише результат матчу Марселя, який на Велодромі звітного вечора зустрічався саме з парижанами в так званому Le Classique. Ця 105 за ліком дуель в історії відносин команд відбувалась на тлі поразки футболістів Галтьє в Кубку Франції (1:2), що стало першим успіхом "провансальців" у матчах проти ПСЖ на власній арені з 2011 року. Руслан Маліновський у тій грі записав на свій рахунок дебютний та переможний м’яч, і цього разу він вочевидь хотів повторити своє досягнення.

Однак цього разу в парі з Ліонелем Мессі в атаці грав не Неймар, а Кіліан Мбаппе, тож роботи в захисту господарів поля вистачало вже з перших хвилин. І якби гравці Марселя при цьому ще й сумлінно її виконували, то, можливо, футболістам Ігора Тудора й удалось би на рівних зіграти проти принципового суперника бодай у першому таймі. Але "провансальці" вирішили, що на них очікує повторення кубкової гри, і в підсумку дуже дорого за це заплатили.

ПСЖ грав у відкритому та швидкому стилі через фланги, які в суперників далеко не завжди були надійно закритими, оскільки Марсель також прагнув нав’язувати свій власний футбол опонентам. І якби не прикра травма Кімпембе на початку зустрічі, якого довелось виносити з поля на ношах, у футболістів Галтьє куди б менше часу було витрачено на те, аби загнати господарів на чужу половину поля.

Аж занадто багато простору залишав у власному захисті Марсель під час позиційних атак, і в підсумку почав пропускати від середини першого тайму. Мессі запустив Мбаппе на 25 хвилині до контрнаступу через правий фланг, і вже в межах штрафного Кіліан переграв голкіпера. А що не залишатись у боргу перед новоспеченим чемпіоном світу, француз уже за чотири хвилини вирізав передачу з лівого флангу до воротарського, де Мессі взагалі залишили на самоті з голкіпером.

Уже тоді було зрозумілі перспективи команди Тудора в звітному протистоянні з таким захистом, але до перерви той самий Маліновський прагнув хоча б трохи підштовхнути команду в напрямку успіху. Однак футболісти Галтьє виявились цілком здатними до навчання, тому вільного простору на чужій половині Руслан майже не мав, і не кажучи вже про його фірмові дальні постріли, яких у ПСЖ передбачувано намагались уникати.

Гра поступово перейшла до другої половини, де в Марселя була непогана нагода на самому початку, проте з гострого кута на правому фланзі з-за меж штрафного Санчес перекинув і Доннарумму, і ворота разом із ним. А вже за мить парижани забили втретє, коли Мессі продемонстрував фірмове закидання до лівого флангу штрафного, звідки Мбаппе зльоту з гострого кута переграв голкіпера.

Комбінації Марселя перед чужим штрафним у подальшому не зупинялись, і столичний колектив навіть де в чому радо віддавав супротивникам м’яч. Проте ті не користались власними нагодами, а там де господарі наближались упритул до голу, постійно виникав Доннарумма, як це й було в моментах за участі Санчеса чи Вітіньї Олівейри. У підсумку, Маліновського замінили на 81 хвилині, бо він почав геть випадати з гри, але від появи Унахі на полі команда Тудора краще точно не заграла.

У наступному турі Марсель зіграє в гостях проти Ренна, а Парі Сен-Жермен зустрічатиметься вдома з Нантом.Марсель —0:3Мбаппе, 25, 54, Мессі, 29Лопес — Балерді, Ронж'є, Баї (Клосс, 66) — Тавареш, Гендузі, Верету, Колашинац — Юндер (Паєт, 81), Маліновський (Унахі, 81) — Санчес (Вітінья Олівейра, 81).Доннарумма — Мукіеле (Заїр-Емрі, 61), Рамос, Маркіньйос, Кімпембе (Данілу, 16), Мендеш (Бернат, 75) — Верратті, Ф. Руїс, Вітінья Феррейра — Мессі, Мбаппе.