Функціонер задоволений роботою менеджера.
Крістоф Галтьє, Getty Images
27 лютого 2023, 10:26
Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаіфі прокоментував перемогу клубу у матчі Ліги 1 проти Марселя з рахунком 3:0.
"Я зараз дуже щасливий. Команда провела чудовий матч, і ми побачили чудовий ПСЖ. Я завжди був впевнений у моїх футболістах. Я також впевнений у моєму тренері.
Ми провели справді гарну гру. Це ПСЖ, це наш рівень, ми перемогли на класі. Ми грали проти відмінного суперника, але показали справжнє обличчя Парижу. Я побачив багато позитивного.
Це був матч не за три очки, а за шість. Гра була дуже жорсткою. Разом із майбутньою грою проти Нанту це стане чудовою підготовкою до Ліги чемпіонів.
Я завжди вірив у мого тренера. Я знаю, що він може нам дати. Після чемпіонату світу було складно всім, але особливо ПСЖ, оскільки багато наших гравців їздили на турнір. Було багато травм", — сказав Аль-Хелаіфі.
Нагадаємо, що після поразки ПСЖ від Баварії французькі ЗМІ писали, що Крістоф Галтьє може бути звільнений.