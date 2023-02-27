Франция

Функціонер задоволений роботою менеджера.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаіфі прокоментував перемогу клубу у матчі Ліги 1 проти Марселя з рахунком 3:0.

"Я зараз дуже щасливий. Команда провела чудовий матч, і ми побачили чудовий ПСЖ. Я завжди був впевнений у моїх футболістах. Я також впевнений у моєму тренері.

Ми провели справді гарну гру. Це ПСЖ, це наш рівень, ми перемогли на класі. Ми грали проти відмінного суперника, але показали справжнє обличчя Парижу. Я побачив багато позитивного.

Це був матч не за три очки, а за шість. Гра була дуже жорсткою. Разом із майбутньою грою проти Нанту це стане чудовою підготовкою до Ліги чемпіонів.

Я завжди вірив у мого тренера. Я знаю, що він може нам дати. Після чемпіонату світу було складно всім, але особливо ПСЖ, оскільки багато наших гравців їздили на турнір. Було багато травм", — сказав Аль-Хелаіфі.

Нагадаємо, що після поразки ПСЖ від Баварії французькі ЗМІ писали, що Крістоф Галтьє може бути звільнений.