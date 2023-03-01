Франция

Керманич Марселя прокоментував прийдешню зустріч.

Марсель завершує підготовку до домашнього чвертьфінального протистояння в рамках Кубку Франції проти представника Ліги 2 — Аннесі.

Головний тренер "провансальців" Ігор Тудор перед звітною грою розповів про очікування від власної команди.

"Гравці моє команди завжди вмотивовані, я ще ніколи не бачив, щоб команда не була зосереджена на майбутній грі. У нас є чудова мотивація, щоб вийти до півфіналу. Це спонукає боротись за трофей.

Але в футболі завжди має місце ризик. Я вірю в досвід своїх гравців. Було б тупо не досягти успіху в наступній грі на тлі перемог над ПСЖ та Ренном.

Жодним чином ми не фаворити! На цьому етапі турніру не буває слабких команд. Футбол сьогодення швидко розвивається й ми сконцентровані на тому, аби досягти успіху.

Марсель буде грати вдома, але тільки цей факт не дає йому підстав казати про участь у наступному раунді. Усе вирішуватиметься на полі", — заявив хорватський керманич.

Матч Марсель — Аннесі відбудеться 1 березня, о 22:00.