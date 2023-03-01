Франция

Ексфутболіст пішов із життя у віці 89 років.

Помер колишній нападник збірної Франції Жюст Фонтен. Про це повідомляє Europe1.

Фонтен грав за Касабланку, Ніццу та Реймс. В складі збірної Франції він провів 21 матч, відзначившись 30 голами. Жюсту належить рекорд за кількістю забитих м'ячів на одному чемпіонаті світу – 13 у 1958 році. На ЧС французи завоювали третє місце.

Жюст 4 рази вигравав чемпіонат Франції, двічі перемагав у Кубку країни, ставав фіналістом Кубка європейських чемпіонів.

В якості тренера Фонтен працював у збірній Франції та Марокко, а також тренував ПСЖ і Тулузу.