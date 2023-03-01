Француза хоче підписати багато клубів з Європи.
Уссем Ауар - Getty Images
01 березня 2023, 22:36
Півзахисник Ліона Уссем Ауар, якого пов'язують з Ромою, Арсеналом і Манчестер Юнайтед, заперечує, що досяг домовленості перейти в Айнтрахт на правах вільного агента в червні.
Німецьке радіо Sport 1 повідомило, що 24-річний футболіст готовий підписати угоду зі стороною Бундесліги за 5 мільйонів євро на рік і перейти в якості вільного агента в кінці сезону.
Однак півзахисник швидко спростував цю інформацію через свій офіційний акаунт у Twitter, написавши: "Деякі люди раніше мене знають, де я буду грати в наступному сезоні".
Протягом крайніх кількох місяців гравця збірної Франції тісно пов’язували з переходом у Рому, а Жозе Моурінью є його давнім шанувальником.
Особливий шукав підсилення для столиці та підписав Неманью Матіча на правах вільного трансферу в червні, а також Джіні Вейналдума в оренду з ПСЖ.
Однак голландський півзахисник отримав серйозну травму малогомілкової кістки незабаром після переходу на Стадіо Олімпіко і вперше з’явився в стартовому складі лише у вівторок у програному матчі проти Кремонезе.
Джерела у Великій Британії стверджують, що Арсенал і Манчестер Юнайтед також стежать за Ауаром, майбутнє якого залишається невизначеним.