Франция

Француза хоче підписати багато клубів з Європи.

Півзахисник Ліона Уссем Ауар, якого пов'язують з Ромою, Арсеналом і Манчестер Юнайтед, заперечує, що досяг домовленості перейти в Айнтрахт на правах вільного агента в червні.

Німецьке радіо Sport 1 повідомило, що 24-річний футболіст готовий підписати угоду зі стороною Бундесліги за 5 мільйонів євро на рік і перейти в якості вільного агента в кінці сезону.

Однак півзахисник швидко спростував цю інформацію через свій офіційний акаунт у Twitter, написавши: "Деякі люди раніше мене знають, де я буду грати в наступному сезоні".

Протягом крайніх кількох місяців гравця збірної Франції тісно пов’язували з переходом у Рому, а Жозе Моурінью є його давнім шанувальником.

Особливий шукав підсилення для столиці та підписав Неманью Матіча на правах вільного трансферу в червні, а також Джіні Вейналдума в оренду з ПСЖ.

Однак голландський півзахисник отримав серйозну травму малогомілкової кістки незабаром після переходу на Стадіо Олімпіко і вперше з’явився в стартовому складі лише у вівторок у програному матчі проти Кремонезе.

Джерела у Великій Британії стверджують, що Арсенал і Манчестер Юнайтед також стежать за Ауаром, майбутнє якого залишається невизначеним.