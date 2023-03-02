Франция

Команді Ігора Тудора важко дався матч з явним аутсайдером.

У рамках чвертьфінального матчу Кубку Франції Марсель на Велодромі зустрічався з представником Ліги 2 — Аннесі.

Господарі, прогнозовано, повели у рахунку на 29 хвилині — гол забив Верету. Проте гості у другому таймі змінили ситуацію.

Спочатку Дьон зрівняв рахунок, а після Муанга вивів Аннесі уперед. Лише у доданий арбітром час Марсель зусиллями Муге відігрався.

У серії пенальті Аннесі схибили лише раз, у той час як гравці Марселя не реалізували два удари. Команда Ігора Тудора вилітає зі змагання.

Руслан Маліновський вийшов на поле із перших хвилин, але на 67 поступився місцем Вітіньї.

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 по пен.)

Голи: Верету, 29, Муге, 90+6 — Дьон, 53, Муанга, 59