Команді Ігора Тудора важко дався матч з явним аутсайдером.
Джонатан Клосс, Марсель
02 березня 2023, 00:18
У рамках чвертьфінального матчу Кубку Франції Марсель на Велодромі зустрічався з представником Ліги 2 — Аннесі.
Господарі, прогнозовано, повели у рахунку на 29 хвилині — гол забив Верету. Проте гості у другому таймі змінили ситуацію.
Спочатку Дьон зрівняв рахунок, а після Муанга вивів Аннесі уперед. Лише у доданий арбітром час Марсель зусиллями Муге відігрався.
У серії пенальті Аннесі схибили лише раз, у той час як гравці Марселя не реалізували два удари. Команда Ігора Тудора вилітає зі змагання.
Руслан Маліновський вийшов на поле із перших хвилин, але на 67 поступився місцем Вітіньї.
Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 по пен.)
Голи: Верету, 29, Муге, 90+6 — Дьон, 53, Муанга, 59