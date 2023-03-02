Франция

Керманич Лілля дозволив собі прояв емоції в технічній зоні.

Лілль у двадцять п’ятому турі французької Ліги 1 на власному полі приймав Брест, намагаючись не відставати від Ренна поблизу до зони єврокубків.

"Доги" в підсумку ледь здобули перемогу над одним із представників зони вильоту, пропустивши прикрий автогол ще на самому початку гри, і тільки в другому таймі зумівши остаточно відігратись.

Матч у підсумку виявився настільки напруженим, що головний тренер господарів поля Паулу Фонсека не стримав емоцій через, на його думку, надмірну компенсацію часу для суперників збоку головного арбітра.

У підсумку, зав’язалась сварка поміж португальцем та його візаві за тренерським цехом із Бреста Еріком Роєм, і в підсумку колишній тренер донецького Шахтаря був вилучений.

Напередодні з приводу, зокрема, цього питання відбулось засідання Дисциплінарного комітету Ліги 1, за підсумками якого Фонсеці присудили дискваліфікацію тільки на одну гру.

Проте це матч для його команди буде дуже важливим — проти Ланса, четвертої команди країни станом на сьогодні, у рамках Північного дербі, на яке Лілль буде виводити Тьяго Леал.

Матч Ланс — Лілль відбудеться 4 березня, о 18:00.