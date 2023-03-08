Франция

Усе залежить від вибору вболівальників.

Завершився останній місяць зимової частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Франції знайшлось три претенденти на почесне звання найкращого гравця лютого 2023 року.

– Жан-Клер Тодібо (Ніцца) / 5 матчів (Ланс, Марсель, Аяччо, Реймс, Монако), 4 "сухих";

– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / 3 матчі (Монпельє, Лілль, Марсель), 4 голи + 1 гольовий пас;

– Фоларін Балогун (Реймс) / 3 матчі (Лор’ян, Осер, Труа, Ніцца, Тулуза), 4 голи.

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за січень отримав нападник Монако Віссам Бен Єддер.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів французької Ліги 1 або нижче в цьому матеріалі.