Усе залежить від вибору вболівальників.
Кіліан Мбаппе, twitter.com/PSG_inside
08 березня 2023, 12:25
Завершився останній місяць зимової частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, у Франції знайшлось три претенденти на почесне звання найкращого гравця лютого 2023 року.
– Жан-Клер Тодібо (Ніцца) / 5 матчів (Ланс, Марсель, Аяччо, Реймс, Монако), 4 "сухих";
– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / 3 матчі (Монпельє, Лілль, Марсель), 4 голи + 1 гольовий пас;
– Фоларін Балогун (Реймс) / 3 матчі (Лор’ян, Осер, Труа, Ніцца, Тулуза), 4 голи.
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за січень отримав нападник Монако Віссам Бен Єддер.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів французької Ліги 1 або нижче в цьому матеріалі.