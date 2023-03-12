Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Марсель та Страсбур.

Марсель у рамках двадцять сьомого туру французької Ліги 1 проведе домашній матч на Велодромі проти Страсбура.

Ігор Тудор, після перемоги над Ренном (1:0), залучив до стартового складу Руслана Маліновського на одну з пари позицій під нападаників.

Фредерік Антонетті, на тлі поразки від Бреста (0:1), вирішив використати з перших хвилин Джику та Гільбера в трійці захисту, тоді як Дагба та Делен зіграють на флангах. Сансон долучиться до центральної вісі. Едуарду Соболю місця в стартовому складі не знайшлось.

Марсель: Лопес — Балерді, Мбемба, Колашинац — Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш — Юндер, Маліновський — Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Баї, Жиго, Унахі, Гендузі, Вітінья Олівейра, Муге, Паєт.



Страсбур: Сельс — Джику, Гільбер, Ньямсі — Дагба, Ахолу, Сансон, Лієнар, Делен — Гамейро, Діалло.