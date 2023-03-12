Українці перетнулись на футбольному полі на п'ятнадцять хвилин.
Марсель — Страсбур, twitter.com/RCSA
12 березня 2023, 23:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Марсель — Страсбур 2:2
Голи: Мбемба, 48, Санчес, 76 (пен.) — Ахолу, 87, 88
Марсель: Лопес — Балерді, Мбемба, Колашинац (Жиго, 60) — Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш — Юндер, Маліновський (Гендузі, 81) — Санчес (Баї, 80).
Страсбур: Сельс — Джику, Гільбер, Ньямсі — Дагба (Діарра, 67), Ахолу, Сансон (Прчич, 61), Лієнар, Делен (Соболь, 67) — Гамейро (Мотхіба, 67), Діалло.
Попередження: Ньямсі, Соболь
На 29-й хвилині був вилучений Леонардо Балерді (Марсель) (грубе порушення).