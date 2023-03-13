Франция

Бразилець має намір і надалі виступати за нинішню команду.

Неймар хоче грати за ПСЖ до кінця кар'єри, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, це не залежить від фінансових показників. Бразилець хоче допомогти клубу досягти успіху – зокрема, у Лізі чемпіонів, яку ПСЖ поки що так і не зміг виграти.

Термін нинішнього контракту Неймара із парижанами розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Неймар зіграв 29 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 18 голів і зробив 16 результативних передач.