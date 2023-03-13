Бразилець має намір і надалі виступати за нинішню команду.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
13 березня 2023, 10:38
Неймар хоче грати за ПСЖ до кінця кар'єри, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, це не залежить від фінансових показників. Бразилець хоче допомогти клубу досягти успіху – зокрема, у Лізі чемпіонів, яку ПСЖ поки що так і не зміг виграти.
Термін нинішнього контракту Неймара із парижанами розрахований до літа 2027 року.
Цього сезону Неймар зіграв 29 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 18 голів і зробив 16 результативних передач.