Франция

Невиразна гра команди Галтьє призвела до поразки.

У рамках 28 туру французької Ліги 1 ПСЖ на власному полі приймав Ренн.

На 23 хвилині Кіліан Мбаппе відкрив рахунок, проте арбітр був проти. Він подивився VAR та скасував забитий м'яч бомбардира парижан.

Перед самою перервою гості несподівано вийшли уперед. Буріжо навісив точно на Токо Екамбі, який точно пробив у нижній лівий кут воріт.

А на початку другого тайму, на 49 хвилині, ПСЖ пропустив вдруге. І забив парижанам Калімуендо, який є вихованцем цього клубу та перейшов у Ренн влітку 2022 року.

ПСЖ — Ренн 0:2

Голи: Токо Екамбі, 45, Калімуендо, 48

ПСЖ: Доннарумма — Пембеле (Заїр-Емері, 46), Перейра, Бічіабу, Бернат (Санчеш, 56), Мендеш — Верратті, Руїс (Екетіке, 56) Вітінья — Мессі, Мбаппе.

Ренн: Манданда — Трюффер, Омарі, Теате, Ву, Спенс (Траоре, 78) — Токо Екамбі, Угочукву (Сантамарія, 78), Буріжо, Дуе (Гуірі, 71) — Калімуендо (Салах, 78).

Попередження: Ву, Заїр-Емері.