Франция

Паризький клуб хоче повернути півзахисника.

ПСЖ хоче повернути Хаві Сімонса, який перейшов до ПСВ минулого літа, повідомляє Foot Mercato з посиланням на ESPN.

За інформацією джерела, парижани готові активувати опцію викупу півзахисника за 12 млн. євро. Вона буде доступна до середини 2024 року.

Не факт, що сам Сімонс захоче повертатися, і у зв'язку з цим ПСЖ має намір запропонувати гравцеві підйомні у розмірі 4 млн. євро, а також 4 млн. євро комісійних його агенту.

У 26 матчах чемпіонату Нідерландів Сімонс забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.