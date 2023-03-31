Франция

Футболіст розповів про враження та свої плани.

Ніколя Пепе розповів про враження від виступів у Ніцці та чи сподівається повернутися у Арсенал порталу Francebleu.

"Я дуже щасливий у Ніцці, наприкінці сезону будуть перемовини з Арсеналом.

У мене все ще є багато друзів в Арсеналі, я не знаю, що вони хочуть робити. Я міг би бути для них корисним, але вибір робить тренер".

Цього сезону на рахунку орендованого нападника 8+1 за місцевий клуб із Лазурного Берега в Лізі 1 та інших турнірах.

Він повернувся до Франції на початку нинішньої кампанії.