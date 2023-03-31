Футболіст розповів про враження та свої плани.
Ніколя Пепе - Getty Images
31 березня 2023, 20:02
Ніколя Пепе розповів про враження від виступів у Ніцці та чи сподівається повернутися у Арсенал порталу Francebleu.
"Я дуже щасливий у Ніцці, наприкінці сезону будуть перемовини з Арсеналом.
У мене все ще є багато друзів в Арсеналі, я не знаю, що вони хочуть робити. Я міг би бути для них корисним, але вибір робить тренер".
Цього сезону на рахунку орендованого нападника 8+1 за місцевий клуб із Лазурного Берега в Лізі 1 та інших турнірах.
Він повернувся до Франції на початку нинішньої кампанії.