Завершився матч чемпіонату Франції.
ПСЖ - Ліон, фото: en.psg.fr
03 квітня 2023, 00:10
У рамках 29 туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Ліон.
Гості сенсаційно здолали господарів завдяки голу від Бредлі Барколи на 56-й хвилині гри.
ПСЖ – Ліон 0:1
Гол: Баркола, 56.
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньос, Бітшіабу (Фабіан Руїс, 60), Данило Перейра, Мендеш, Верратті (Екітік, 60), Санчеш (Заїр-Емері, 74), Вітінья (Гарбі, 83), Мессі, Мбаппе.
Ліон: Антоні Лопеш, Кумбеді (Какре, 62), Ловрен, Лукеба, Діоманде, Тальяфіко, Тіаго Мендес, Лепенан (Толіссо, 63), Шеркі (Ауар, 69), Ляказетт (Дембеле, 69), Сарр (Барколя, 23).
Попередження: Бітшіабу, Доннарумма, Санчеш, Кумбеді, Барколя, Толіссо.