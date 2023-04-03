У рамках 29 туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Ліон.

Гості сенсаційно здолали господарів завдяки голу від Бредлі Барколи на 56-й хвилині гри.

ПСЖ – Ліон 0:1
Гол: Баркола, 56. 

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньос, Бітшіабу (Фабіан Руїс, 60), Данило Перейра, Мендеш, Верратті (Екітік, 60), Санчеш (Заїр-Емері, 74), Вітінья (Гарбі, 83), Мессі, Мбаппе.

Ліон: Антоні Лопеш, Кумбеді (Какре, 62), Ловрен, Лукеба, Діоманде, Тальяфіко, Тіаго Мендес, Лепенан (Толіссо, 63), Шеркі (Ауар, 69), Ляказетт (Дембеле, 69), Сарр (Барколя, 23). 

Попередження: Бітшіабу, Доннарумма, Санчеш, Кумбеді, Барколя, Толіссо.