Франция

Ймовірно, сторони не зможуть домовитись.

Ліонель Мессі близький до відходу з ПСЖ, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, сторони не змогли домовитись про умови нового контракту аргнетинця. Переговори ще будуть, але все вказує на те, що шанси на підписання нової угоди падають.

При цьому, у Барселони зростає впевненість щодо того, що Мессі повернеться.

Цього сезону Ліонель має 18 голів і 17 результативних передач у 33 матчах за клуб у всіх турнірах.