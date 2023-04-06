Франция

У клубі зростає напруженість.

У ПСЖ зростає напруженість через ставлення тренера до Ліонеля Мессі та інших зірок, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, багато гравців команди ставлять під сумнів тренування Крістофа Галтьє, його вибір складу та переваги у виборі футболістів.

Деякі гравці ПСЖ незадоволені тим, що м'яч практично завжди отримує форвард Ліонель Мессі, а до них він майже не доходить.

При цьому, Галтьє не критикує Мессі та інших зірок, хоча у Ліллі дозволяв собі критику провідних гравців.

У поточному сезоні Мессі провів 26 матчів у Лізі 1: на його рахунку 13 голів та 13 результативних передач.