Франция

Аргентинець відзначився у воротах Ніцци.

Ліонель Мессі забив за ПСЖ уперше за п'ять матчів. 35-річний футболіст забив гол у ворота Ніцци у рамках 30-го туру французької Ліги 1.

Аргентинець відзначився забитим голом у матчі за ПСЖ вперше з 4 березня — тоді він вразив ворота Нанта (4:2). В іграх проти Баварії (0:2), Бреста (2:1), Ренна (0:2) та Ліона (0:1) Мессі не забивав.

У 25 матчах цього сезону Ліги 1 Ліонель забив 14 голів і віддав 13 результативних передач.