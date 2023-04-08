Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSGindonesia
08 квітня 2023, 23:57
У рамках 30-го туру французької Ліги 1 Ніцца на своєму полі приймала ПСЖ.
Гості зуміли вирвати перемогу у господарів завдяки голам від Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса.
Ніцца — ПСЖ 0:2
Голи: Мессі 26, Рамос 76.
Ніцца: Шмейхель – Менді (Росаріо, 68), Ндайшиме, Тодібо, Данте, Бар (Браїмі, 68) – Пепе, Ремзі (Барклі, 83), Будауї (Лаборд, 75), Тюрам – Моффі (Буанані, 83).
ПСЖ: Доннарумма – Маркіньос, Рамос, Данілу – Хакімі, Вітінья, Санчеш (Фабіан, 10), Солер (Заїр-Емрі, 89), Мендеш (Бітшіабу, 77) – Мессі, Мбаппе.
Попередження: Тюрам.