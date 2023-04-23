Франция

Українець зіграє у чемпіонаті із перших хвилин.

У рамках центрального матчу 32 туру французької Ліги 1 Марсель завітає Олімпік Ліоннез, де зіграє проти Ліону.

Головний тренер Марсея Ігор Тудор випустив в основі українського півзахисника Руслана Маліновського та вирішив зіграти за схемою 5-4-1, де Ундер та Маліновський виконуватимуть роль атакувальних хавів.

Склад Ліона:

Склад Марселя:

Поєдинок між Ліоном та Марселем розпочнеться о 21:45 за київським часом.