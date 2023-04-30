Франция

Завершився матч національного кубку.

Тулуза впевнено переграла Нант. Результат було зроблено в першому таймі.

Це перший серйозний трофей клубу, якщо не рахувати перемоги у Лізі 2. Нант не зміг захистити трофей, який виграв у минулому сезоні.

Нант — Тулуза 1:5

Голи: Коста, 4, 10, Даллінга, 23, 31, Абухлаль, 79

Нант: Лафон — Кентонзе, Кастеллетто, Паллуа (Делор, 46), Віктор (Мерлін, 66) — Гіротто — Бла (Коко, 82), Сіссоко, Молле (Моутоссамі, 46), Сімон (Ганаго, 46) — Мохамед

Тулуза: Хауг — Деслер, Коста (Роуальт, 82), Ніколайсен, Суасо — Спірінгс (Діарра, 82), ван ден Бомен — Деягере (Сьєрро, 69), Абухлаль, Хаібі (Ратау, 76) — Даллінга (Онайву, 69)

Попередження: Віктор, Паллуа — Деягере, Деслер