Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 7 травня 2023 року, 21:45.

У рамках тридцять четвертого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Труа та Парі Сен-Жермен на стадіоні Стад де л’Об.

Чинні чемпіони країни та фаворити на перемогу в поточному сезоні розпочали гру з власного швидкого голу, досвід чого повторили також і в другому таймі, що й склало в підсумку левову частку підстав для успіху футболістів Крістофа Галтьє.

Труба було важко щось зробити на тлі постійних наступів збоку суперників, які фактично не зупинялись ні на мить.

Після власного другого голу ПСЖ трохи охолонув, за підсумком чого пропустив у відповідь один м’яч наприкінці основного часу, але одразу після того забив ще раз, тож перевага в два м’ячі від гостей нікуди не поділась.

До дострокового чемпіонства парижанам залишається дві перемоги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Труа — ПСЖ у французькій Лізі 1:

Труа — ПСЖ 1:3

Голи: Шавалерен, 83 — Мбаппе, 8, Вітінія, 59, Руїс, 86.

Труа: Галлон — Бані-Зукру, Рамі, Палмер-Браун — Бруус (Бальде, 68), Шавалерен, Агуме (Куаме, 68), Ларусі (Яді, 81) — Одобер, Балде — Угбо (Лопеш, 80).

ПСЖ: Доннарумма — Маркіньос, Рамос, Данило — Заїр-Емері, Вітінья, Верратті (Санчеш, 80), Фабіан Руїс, Бернат — Мбаппе, Екітіке (Солер, 80).

Попередження: Бальде — ...