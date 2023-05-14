Франция

Екс-президент Ліона прокоментував відхід від посади.

На початку поточного тижня стало відомо, що президент Ліона Жан-Мішель Ола залишив свою посаду після 35 років роботи в клубі.

Зазвичай постійний учасник словесних баталій у ЗМІ, французький фахівець із тих пір не залишив жодного коментаря стосовно зміни своєї робочої діяльності, проте коментар із подякою від однієї з найкращих центральних захисниць у жіночому футболі, Венді Ренар, змусив Ола завершити період мовчання.

"Дуже дякую за теплі слова, Венді Ренар, із якою ми вже виграли 34 трофеї разом. Я дійсно присвятив 36 років свого життя Ліону.

Однак зараз усе, що дозволить жіночому футболу, зокрема в Ліоні, професіоналізуватись та розвиватись, тепер буде моїми безпосередніми обов’язками", — заявив французький функціонер.

Нагадаємо, що Ола на знак пошани надали посаду почесного голови правління клуба. При цьому в розпорядженні колишнього власника Ліона залишатиметься 9% акцій Ліона.