Франция

Українець може стати одноклубником Руслана Маліновського.

Марсель розпочав переговори з Артемом Довбиком, повідомляє le10sport.

За інформацією джерела, у 25-річному нападнику клуб бачить заміну Алексісу Санчесу та Вітіньї. При цьому, не виключено, що чилієць продовжить контракт із нинішньою командою, але в будь-якому випадку Марсель хоче підписати нападника.

Контракт Довбика з Дніпром-1 спливає наприкінці 2023 року, він не планує його продовжувати. Сума трансферу оцінюється у 11-15 мільйонів євро, але це не лякає Марсель.

Вже були контакти між клубами, які завершились позитивно. При цьому, Марсель може спробувати отримати футболіста як влітку, так і взимку, але вже на правах вільного агента.

Нагадаємо, що за Марсель виступає інший українець Руслан Маліновський.

У поточному сезоні Довбик провів 35 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 28 голів та 8 асистів.