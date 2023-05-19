Франция

Бразильський захисник пов'язав своє майбутнє із паризьким грандом.

Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці зі своїм захисником Маркіньйосом, який також може зіграти опорного півзахисника.

29-річний бразилець підписав із паризьким грандом нову довгострокову угоду, яка буде розрахована до літа 2028 року.

Маркіньйос виступає за ПСЖ з літа 2013 року. З того часу він 7 разів став чемпіоном Франції, 6 разів виграв Кубок Франції, 6 разів ставав переможцем Кубка французької ліги та 8 разів — володарем Суперкубку Франції.

У поточному сезоні бразильський захисник провів на клубному рівні 42 поєдинки, в яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.