Португалець готовий тренувати французьку команду.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
25 травня 2023, 14:59
Жозе Моурінью готовий очолити ПСЖ, повідомляє Foot Mercato з посиланням на L'Équipe.
За інформацією джерела, якщо 60-річному фахівцю надійде пропозиція від французької команди, він погодиться.
Наразі португалець тренує Рому, з якою вийшов у фінал Ліги Європи, а минулого сезону зумів виграти Лігу конференцій.
Контракт Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року.
Цього сезону Рома займає шосте місце в Серії А: в активі римлян 60 пунктів після 36 турів.