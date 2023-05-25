Франция

Португалець готовий тренувати французьку команду.

Жозе Моурінью готовий очолити ПСЖ, повідомляє Foot Mercato з посиланням на L'Équipe.

За інформацією джерела, якщо 60-річному фахівцю надійде пропозиція від французької команди, він погодиться.

Наразі португалець тренує Рому, з якою вийшов у фінал Ліги Європи, а минулого сезону зумів виграти Лігу конференцій.

Контракт Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Рома займає шосте місце в Серії А: в активі римлян 60 пунктів після 36 турів.