Франция

Паризький колектив виграв титул.

У рамках 37-го туру французької Ліги ПСЖ вирушив на виїзд до Страсбуру.

Колектив Крістофа Галтьє зіграв унічию, внаслідок чого це дозволило оформити паризькій команді чемпіонський титул. Єдиний гол ПСЖ у цій грі на свій рахунок записав Ліонель Мессі.

ПСЖ на чотири очки випереджає Ланс за тур до кінця чемпіонату.

Страсбур — ПСЖ 1:1

Голи: Гамейро, 79 — Мессі, 59.

Зазначимо, що ПСЖ став чемпіоном Франції 11 раз і побив рекорд Сент-Етьєна.

Також ПСЖ у 9-й раз за 11 останніх сезонів став чемпіоном Франції. При катарцях лише Монпельє, Монако та Лілль забирали титул у парижан.