Паризький колектив виграв титул.
Фото: twitter.com/PSG_English
27 травня 2023, 23:59
У рамках 37-го туру французької Ліги ПСЖ вирушив на виїзд до Страсбуру.
Колектив Крістофа Галтьє зіграв унічию, внаслідок чого це дозволило оформити паризькій команді чемпіонський титул. Єдиний гол ПСЖ у цій грі на свій рахунок записав Ліонель Мессі.
ПСЖ на чотири очки випереджає Ланс за тур до кінця чемпіонату.
Страсбур — ПСЖ 1:1
Голи: Гамейро, 79 — Мессі, 59.
Зазначимо, що ПСЖ став чемпіоном Франції 11 раз і побив рекорд Сент-Етьєна.
Також ПСЖ у 9-й раз за 11 останніх сезонів став чемпіоном Франції. При катарцях лише Монпельє, Монако та Лілль забирали титул у парижан.