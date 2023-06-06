Франция

Український хавбек у літнє трансферне вікно має стати повноцінним гравцем клубу Ліги 1.

Президент Марселя Пабло Лонгорія висловився про зимову трансферну кампанію своєї команди, а також про перші місяці перебування українського півзахисника Руслана Маліновського у чемпіонаті Франції.

"Зимове трансферне вікно – це ремонтне трансферне вікно. З підписанням Вітіньї ми очікували на активність попереду, а з Маліновським хотіли, щоб його досвід швидко спрацював. Руслан мав труднощі з адаптацією", — цитує слова Пабло Лонгорії Football Club de Marseille.

Зазначимо, що починаючи із зими Руслан Маліновський провів у футболці Марселя 23 поєдинки, в яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Цього літа клуб французький Ліги 1 зобов'язаний викупити 30-річного українця на постійній основі.