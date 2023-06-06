Франция

56-річний фахівець залишив паризьку команду.

Крістофа Галтьє звільнено з ПСЖ, повідомив Le Parisien.

За інформацією джерела, радник із футбольних питань Луїш Кампуш поінформував Галтьє про це.

Зазначимо, що Галтьє очолив ПСЖ влітку минулого року та підписав контракт на два роки. Столичний клуб під його керівництвом виграв Лігу 1, проте вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від Баварії.

Щодо Кубка, то ПСЖ вилетів на стадії 1/8 фіналу від Марселя Руслана Маліновського.

Нагадаємо, що з 2021 по 2022 рік Галтьє тренував Ніццу.