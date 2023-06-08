Франция

22-річний футболіст продовжить кар'єру у Лізі 1.

Мануель Угарте став гравцем ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 22-річний футболіст пройшов медичний огляд та уклав угоду до літа 2028 року.

Офіційно оголошення про перехід буде зроблено у липні.

Зазначимо, що Угарте – вихованець Фенікса з Уругваю. Окрім Спортінга, за який він виступав з літа 2021 року, він також грав за Фамалікан.

У сезоні-2022/23 Угарте провів 47 матчів і відзначився однією результативною передачею.