Франция

Бельгійський форвард уже погодив умови контракту з "биками".

Нападник Ланса Лої Опенда може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та перебратися до німецької Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 23-річний бельгієць уже погодив умови особистого контракту з Лейпцигом, проте наразі існують проблеми у переговорах між клубами.

Стверджується, що переговорний процес триває, а сума в 30 мільйонів євро, запропонована Лейпцигом за Опенду, у Лансі вважається недостатньою.

Минулого сезону Лої Опенда провів за Ланс 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол і віддав 4 результативні передачі.