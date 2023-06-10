Франция

Захисник шукатиме собі новий клуб.

Німецький центральний захисник Жером Боатенг останні два роки провів у складі французького Ліона, де з перемінним успіхом боровся за місце в стартовому складі.

Однак у цьому сезоні досвідчений 34-річний виконавець пропустив більше 100 днів через необхідність відновлюватись від різноманітних травм коліна, тож у підсумку з’явився на полі лише вісім разів.

Цього досвіду в підсумку не вистачило керівництву "ткачів" для того, аби продовжити контракт із футболістом, через що сторони напередодні були змушені оголосити про розставання.

Варто також зазначити, що на долю можливого продовження контракту з Боатенгом мала вплив його велика заробітна платня, яка, за умови перебування Ліона під наглядом у фінансової служби Франції, і стала ключовим фактором для відмови від подальших взаємин.