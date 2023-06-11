Франция

Делегація клубу з Саудівської Аравії наразі перебуває у Парижі для перемовин щодо бразильського вінгера.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар ризикує змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, оскільки на нього більше не розраховують у керівництві парижан.

Як повідомляє журналіст CBS Джеймс Бенге, Аль-Хіляль хоче переконати зіркового бразильського вінгера переїхати до чемпіонату Саудівської Аравії після того, як клубу не вдалося підписати Ліонеля Мессі — аргентинець вирішив перебратися до Інтер Маямі з МЛС.

Стверджується, що делегація саудівського клубу вже перебуває в Парижі для переговорів щодо 31-річного бразильця.

На даний момент сторони перебувають лише на початковому етапі переговорного процесу і попереду ще багато роботи, щоб цей трансфер відбувся, однак у ПСЖ були б раді, якби це втілилося в реальність.

У цьому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.