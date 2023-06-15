Франция

Італійського фахівця на чолі клубу Ліги 1 не буде.

Італійський Фрозіноне в цьому сезоні зробив відчайдушний ривок у напрямку повернення до Серії A, посівши в підсумку першу сходинку в другому за силою дивізіоні країни.

До успіху команда прийшла під керівництвом керманича-початківця Фабіо Гроссо, який ще десять років тому й сам виступав на професійному рівні в якості футболіста.

Саме тоді 45-річний італієць познайомився з реаліями французького футболу, маючи досвід виступів за місцевий Ліон, а вже зараз, після підвищення його команди в класі та на тлі завершення чинного контракту найближчими днями, він міг знову опинитись у Лізі 1.

Щоправда, цього разу інший Олімпік вийшов на нього — Марсель, який саме потребує нового керманича після відходу Ігора Тудора.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, уже під час першого раунду перемовин між сторонами їм стало зрозуміло, що спільне бачення майбутнього клубу для них має суттєві відмінності.

Таким чином Сампдорія та Парма — два чергові варіанти для Гроссо, який тим часом не квапиться продовжувати контракт із Фрозіноне.