Франция

Німецький фахівець навряд чи очолить французький колектив.

Французький Парі Сен-Жермен за підсумками поточного сезону здобув черговий чемпіонський трофей на внутрішній арені, однак лише одного цього досягнення керівникам клубу було замало для того, аби й надалі втримувати головного тренера Крістофа Галтьє на чолі команди.

Оскільки посада керманича наразі є вакантною, чемпіони Ліги 1 намагаються швидко відшукати нового головного тренера та розпочати трансферну кампанію з огляду на його побажання.

Колишній керманич мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн тривалий час вважався чи не найбільш вірогідним кандидатом на цю посаду, однак, згідно з останніми повідомленням французької преси, сторони провалили перемовини щодо контракту через відсутність спільного бачення майбутнього клубу.

Таким чином будь-які домовленості наразі не були досягнуті, а ПСЖ тим часом планує перемкнути увагу на інших кандидатів.