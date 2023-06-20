56-річний фахівець може очолити клуб Руслана Маліновського.
КРІСТОФ ГАЛТЬЄ, TWITTER.COM/PSG_INSIDE
20 червня 2023, 13:12
Марсель розглядає можливість призначення Крістофа Галтьє на посаду головного тренера, повідомляє La Provence.
За інформацією джерела, кандидатура 56-річного спеціаліста всерйоз розглядається керівництвом Марселя, незважаючи на те, що варіант раніше відкинули.
Однак у Галтьє все ще чинна угода з ПСЖ, а переговори про розірвання не було розпочато.
За даними RMC, фаворитом на посаду головного тренера Марселя є Марселіно.
Зазначимо, що раніше була інформація про переговори Галтьє з Аль-Шабабом.