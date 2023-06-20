Франция

Бразилець може залишитися у Парижі.

ПСЖ може очолити Луїс Енріке, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, призначення іспанця може переконати Неймара залишитись у нинішній команді. Бразилець має теплі стосунки з іспанцем з часів спільної роботи в Барселоні.

Також повідомляється, що прихід Енріке стане гарною новиною для Марко Верратті, оскільки іспанському фахівцю подобаються ігрові якості півзахисника.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке може підписати контракт із ПСЖ на два роки з опцією продовження ще на один сезон.