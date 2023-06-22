Франция

Мадридський клуб запропонує 120 мільйонів євро за француза.

Реал зробить спробу підписати Кіліана Мбаппе цього літа, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, мадридський клуб запропонує ПСЖ 120 мільйонів євро. У свою чергу, ПСЖ оцінює Кіліана у 200 млн.

Проте угоду цілком можна здійснити, вважає джерело. Називається навіть дата можливого трансферу – 23 липня.

Раніше стало відомо, що Мбаппе не хоче продовжувати контракт із ПСЖ, який розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.