Франция

Французький опорник хоче приєднатися саме до табору "олімпійців".

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Джеффрі Кондогбія став на крок ближче до того, щоб змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та перебратися до французької Ліги 1.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Марсель погодив із 30-річним французом умови особистого довгострокового контракту, який буде розрахований до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

За інформацією джерела, невдовзі між Марселем і Атлетико відбудеться новий раунд переговорів щодо трансферу Кондогбії, щоб укласти угоду на суму близько 7 мільйонів євро.

В цьому сезоні опорний півзахисник відіграв 27 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею. Його контракт з "матрацниками" розрахований до літа 2024 року, а сам гравець хоче приєднатися саме до марсельського Олімпіку.