Франция

Перша пропозиція французького клубу щодо Ларжі Рамазані була відхилена.

Лівий вінгер Альмерії Ларжі Рамазані може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та вирушити до французької Ліги 1.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Нант зробив офіційну пропозицію щодо 22-річного бельгійця у розмірі 6 мільйонів євро.

Зазначається, що Альмерія відхилила цю пропозицію, оскільки хоче заробити на своєму гравці набагато більше.

Цього сезону Ларжі Рамазані провів на клубному рівні 34 поєдинки, в яких він забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.