Перша пропозиція французького клубу щодо Ларжі Рамазані була відхилена.
Ларджі Рамазані, getty images
25 червня 2023, 16:23
Лівий вінгер Альмерії Ларжі Рамазані може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та вирушити до французької Ліги 1.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Нант зробив офіційну пропозицію щодо 22-річного бельгійця у розмірі 6 мільйонів євро.
Зазначається, що Альмерія відхилила цю пропозицію, оскільки хоче заробити на своєму гравці набагато більше.
Цього сезону Ларжі Рамазані провів на клубному рівні 34 поєдинки, в яких він забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.