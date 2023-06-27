Ден Фрідкін виграв конкуренцію у 73 інших інвесторів.
ФК Канн
27 червня 2023, 12:21
Канн на своєму офіційному сайті оголосив про те, що компанія президента Роми Дена Фрідкіна – Friedkin Group, стала мажоритарним інвестором французького клубу.
Зазначається, що керувати клубом продовжить директор Ані Куртад, за словами якої на придбання команди претендувало 73 інвестори.
На даний момент найкращим досягненням клубу є срібло чемпіонату Франції у 1933 році. Роком раніше Канн взяв Кубок країни.
У найближчому сезоні Канн виступатиме у третьому дивізіоні чемпіонату Франції.
Додамо, що наприкінці сезону-2013/14 Канн зіштовхнувся із серйозними фінансовими проблемами, через що був відправлений до сьомого французького дивізіону.