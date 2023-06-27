Франция

Ден Фрідкін виграв конкуренцію у 73 інших інвесторів.

Канн на своєму офіційному сайті оголосив про те, що компанія президента Роми Дена Фрідкіна – Friedkin Group, стала мажоритарним інвестором французького клубу.

Зазначається, що керувати клубом продовжить директор Ані Куртад, за словами якої на придбання команди претендувало 73 інвестори.

На даний момент найкращим досягненням клубу є срібло чемпіонату Франції у 1933 році. Роком раніше Канн взяв Кубок країни.

У найближчому сезоні Канн виступатиме у третьому дивізіоні чемпіонату Франції.

Додамо, що наприкінці сезону-2013/14 Канн зіштовхнувся із серйозними фінансовими проблемами, через що був відправлений до сьомого французького дивізіону.