Франция

27-річний футболіст продовжить кар'єру у Лізі 1.

Лукас Ернандес перейде до ПСЖ, повідомляє журналіст RMC Фабріс Хокінс.

За його інформацією, Баварія дозволила своєму футболістові вирушити до Парижа, щоб пройти медичний огляд.

Очікується, що Ернандес підпише із ПСЖ контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Окрім того, столичний клуб заплатить Баварії близько 47 мільйонів євро за француза.

Нагадаємо, що контракт Лукаса з Баварією розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Ернандес провів 11 матчів за Баварію. Він не виходив на поле з 22 листопада 2022 — у матчі Франції з Австралією на ЧС-2022 він порвав хрестоподібну зв'язку.